Rimini, rifila un pugno al cane della Polizia: arrestato

Tre arresti il giorno di Ferragosto per la Polizia di Rimini. A seguito dei controlli eseguiti dalle volanti, è stato tratto in arresto per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale un uomo che sottoposto ad accertamento, reagiva in modo violento colpendo con un pugno il cane cinofilo della Polizia Locale oltre e si avventava contro gli agenti intervenuti. Alla “Beach Arena”, all’interno di eventi che hanno richiamato migliaia di persone, vi è stato l’arresto in flagranza di un uomo, che era stato individuato poiché stava cedendo presumibilmente della sostanza stupefacente. Lo stesso, sottoposto a controllo veniva trovato in possesso di parecchia droga e denaro contante, probabilmente ricavato dall’attività di spaccio. Il tutto veniva sottoposto a sequestro.

Inoltre, alle prime ore del mattino, a seguito di un controllo di iniziativa, veniva arrestato un uomo sul quale pendeva una condanna da scontare di 5 anni e sei mesi di reclusione, conseguentemente a diversi reati, tra cui maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e rapina.