Rimini, riecco Rds Summer Festival per la Notte Rosa 2026

Questa mattina RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT hanno svelato le date e le località della nuova edizione di RDS Summer Festival 2026, e ancora una volta il nome di Rimini figura tra le tappe del tour estivo, in sinergia con la Notte Rosa 2026.

Il programma riminese si articola su due appuntamenti. Venerdì 19 giugno andrà in scena una serata speciale RDS Party con una anteprima a tema dance music, ad aprire idealmente i festeggiamenti della Notte Rosa. Sabato 20 giugno sarà invece la volta del grande RDS Summer Festival 2026, con sul palco la nuova generazione di talenti e i più importanti artisti del momento, protagonisti delle classifiche di streaming e vendite. L’edizione 2026 della Notte Rosa coincide, come già lo scorso anno, con il weekend del solstizio d’estate della Notte Rosa, regalando alla città e ai suoi ospiti una cornice ancora più suggestiva e spettacolare.

Rimini rappresenta la seconda tappa di un tour che quest’anno toccherà quattro città italiane: si parte il 14 giugno da Genova, alla sua prima assoluta nel circuito, per arrivare poi a Rimini il 19 e 20 giugno, proseguire il 27 giugno a Monopoli e concludere il 4 luglio a Iglesias. Come da tradizione, gli speaker di RDS accompagneranno il pubblico attraverso i grandi successi dell’estate, mentre un villaggio aperto offrirà esperienze coinvolgenti per tutti i partecipanti. L’ingresso è, come sempre, gratuito.