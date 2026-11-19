Meno di due mesi per restituire alla città la Colonna di Giulio Cesare, restaurata e da oggi di nuovo protagonista in Piazza Tre Martiri. I lavori, coordinati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, sotto la responsabilità del Comune di Rimini, sono stati finanziati dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini ed eseguiti dalla società specializzata adArte.

Il “Suggestum Casesaris” è un piccolo monumento lapideo posto in Piazza Tre Martiri a ricordo di quanto riportato dalla tradizione locale e da Svetonio per cui Cesare, oltrepassato il fiume Rubicone tra l’11 e il 12 gennaio del 49 a.C. aveva arringato le sue truppe (le coorti della LEGIO XIII) in quello che allora era il Forum di Ariminum. La colonna ricorda la tradizione secondo la quale Giulio Cesare, salito su una pietra, arringò i soldati rendendo immortale la frase “il dado è tratto”.

Resta qualche dubbio, come riportato dal De bello civili, sull’effettivo luogo in cui si svolse l’episodio, però si tramanda che proprio il foro di Rimini sia stato teatro di questo episodio. Iniziava così, a Rimini, il futuro trionfo di Caio Giulio Cesare.

Il monumento cinquecentesco venne collocato al posto di uno più antico, il “Petrone” che viene anche citato dal Petrarca in un suo viaggio, quando studiava a Bologna, fatto tra il 1321 e il 1326 e che le fonti dicono essere stato sostituito perché “vetustate collapsum”, ovvero caduto in rovina per la sua antichità.

Il cippo rinascimentale, eretto nel 1555 e più volte restaurato, l’ultima nel 1999, aveva necessità di un intervento di ripristino a causa del suo naturale degrado.

L’intervento è stato finanziato dalla Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini.