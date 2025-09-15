Rimini ricuce la frattura tra centro e mare, ecco il nuovo sottopasso

Rimini celebra la Settimana europea della Mobilità (16-22 settembre) inaugurando il nuovo accesso lato mare della stazione da piazzale Carso. Un intervento frutto della collaborazione tra Comune e Rfi che consente di ricucire la frattura storica tra centro e mare. Il nuovo sottopasso, lungo 50 metri, il nuovo padiglione ferroviario e la riqualificazione di piazzale Carso con nuovi percorsi pedonali e ciclabili, consentiranno di ridurre significativamente i tempi di spostamento tra la stazione ferroviaria e il mare, offrendo un collegamento diretto e sicuro in questa area strategica della città, sottolinea l’amministrazione. La città punta sempre più, dunque, sulla mobilità dolce e viene insignita per il terzo anno consecutivo del massimo riconoscimento di cinque “bike smile” dalla Federazione italiana Ambiente e bicicletta. Vanta infatti una rete ciclabile, in continua espansione, da 194 chilometri, di cui 142 di percorsi bidirezionali e 54,5 monodirezionali.