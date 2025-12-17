Rimini. Ricordi e solidarietà nel nome di Gianni Indino. I figli: «Questa è la festa che papà avrebbe voluto»

total artículos:

Questa è la festa di compleanno che Gianni avrebbe voluto». Sono le parole con cui la figlia Valentina ha aperto la serata di beneficenza, compleanno e memoria dedicata a Gianni Indino. Sul palco del Frontemare, Valentina Indino aveva di fronte la mamma Anna e il resto della famiglia, oltre a un centinaio almeno di ospiti fra parenti, amici, colleghi, conoscenti ed estimatori del padre. La serata è stata un grande abbraccio alla famiglia Indino. Una rappresentanza della comunità riminese ha insieme ricordato Gianni e risposto alla chiamata per contribuire a una giusta causa: parte del ricavato dell’imponente cena e l’intero ricavato dell’asta che ha chiuso l’evento sarà devoluto ad Arop Odv, l’Associazione riminese oncoematologia pediatrica, da anni accanto ai bambini e alle famiglie impegnate nella lotta contro le malattie oncoematologiche. La moglie Anna e i figli Valentina e Federico hanno scelto di organizzare l’appuntamento in concomitanza con il compleanno dell’ex presidente della Confcommercio, il primo dopo la scomparsa avvenuta lo scorso febbraio.

Gli ospiti

La serata, condotta da Patrizia Deitos, ha visto come special guest due grandi amici del mondo dello spettacolo: Gigi Vigliani e Samuel il Ventriloquo, per un appuntamento che ha unito show, musica ed emozione. Emma ed Edoardo, i nipotini di sette anni ai quali Gianni Indino era legatissimo e con i quali era molto premuroso, hanno aumentato la commozione con la lettura di alcune frasi e il regalo di disegni per il nonno che hanno fatto quasi piangere i presenti. Conduttore radiofonico, dj, cantante, presentatore, agente di commercio, imprenditore della notte. Indino è stato tutto questo. Fra le autorità presenti all’appuntamento, il sindaco riminese Jamil Sadegholvaad, la consigliera regionale, Alice Parma, il segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri e il presidente nazionale della confederazione, presente con un partecipe messaggio video, Carlo Sangalli. Confcommercio ha fra l’altro donato 5mila euro ad Arop. Tantissimi i riconoscimenti che le associazioni che hanno visto protagonista Gianni hanno deciso di istituire.

Una marea di premi