Rimini. Ricordi e solidarietà nel nome di Gianni Indino. I figli: «Questa è la festa che papà avrebbe voluto»

Questa è la festa di compleanno che Gianni avrebbe voluto». Sono le parole con cui la figlia Valentina ha aperto la serata di beneficenza, compleanno e memoria dedicata a Gianni Indino. Sul palco del Frontemare, Valentina Indino aveva di fronte la mamma Anna e il resto della famiglia, oltre a un centinaio almeno di ospiti fra parenti, amici, colleghi, conoscenti ed estimatori del padre. La serata è stata un grande abbraccio alla famiglia Indino. Una rappresentanza della comunità riminese ha insieme ricordato Gianni e risposto alla chiamata per contribuire a una giusta causa: parte del ricavato dell’imponente cena e l’intero ricavato dell’asta che ha chiuso l’evento sarà devoluto ad Arop Odv, l’Associazione riminese oncoematologia pediatrica, da anni accanto ai bambini e alle famiglie impegnate nella lotta contro le malattie oncoematologiche. La moglie Anna e i figli Valentina e Federico hanno scelto di organizzare l’appuntamento in concomitanza con il compleanno dell’ex presidente della Confcommercio, il primo dopo la scomparsa avvenuta lo scorso febbraio.