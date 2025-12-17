Rimini. Ricordi e solidarietà nel nome di Gianni Indino. I figli: «Questa è la festa che papà avrebbe voluto»

Valentina e Fabrizio Indino mentre ricordano papà Gianni

Questa è la festa di compleanno che Gianni avrebbe voluto». Sono le parole con cui la figlia Valentina ha aperto la serata di beneficenza, compleanno e memoria dedicata a Gianni Indino. Sul palco del Frontemare, Valentina Indino aveva di fronte la mamma Anna e il resto della famiglia, oltre a un centinaio almeno di ospiti fra parenti, amici, colleghi, conoscenti ed estimatori del padre. La serata è stata un grande abbraccio alla famiglia Indino. Una rappresentanza della comunità riminese ha insieme ricordato Gianni e risposto alla chiamata per contribuire a una giusta causa: parte del ricavato dell’imponente cena e l’intero ricavato dell’asta che ha chiuso l’evento sarà devoluto ad Arop Odv, l’Associazione riminese oncoematologia pediatrica, da anni accanto ai bambini e alle famiglie impegnate nella lotta contro le malattie oncoematologiche. La moglie Anna e i figli Valentina e Federico hanno scelto di organizzare l’appuntamento in concomitanza con il compleanno dell’ex presidente della Confcommercio, il primo dopo la scomparsa avvenuta lo scorso febbraio.

Gli ospiti

La serata, condotta da Patrizia Deitos, ha visto come special guest due grandi amici del mondo dello spettacolo: Gigi Vigliani e Samuel il Ventriloquo, per un appuntamento che ha unito show, musica ed emozione. Emma ed Edoardo, i nipotini di sette anni ai quali Gianni Indino era legatissimo e con i quali era molto premuroso, hanno aumentato la commozione con la lettura di alcune frasi e il regalo di disegni per il nonno che hanno fatto quasi piangere i presenti. Conduttore radiofonico, dj, cantante, presentatore, agente di commercio, imprenditore della notte. Indino è stato tutto questo.

Fra le autorità presenti all’appuntamento, il sindaco riminese Jamil Sadegholvaad, la consigliera regionale, Alice Parma, il segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri e il presidente nazionale della confederazione, presente con un partecipe messaggio video, Carlo Sangalli. Confcommercio ha fra l’altro donato 5mila euro ad Arop.

Tantissimi i riconoscimenti che le associazioni che hanno visto protagonista Gianni hanno deciso di istituire.

Una marea di premi

Confcommercio intitolerà a Indino l’Auditorium della sede provinciale di Rimini e riconoscerà mille euro a una nuova impresa del settore dell’intrattenimento che sia in grado di rappresentare i caratteri di innovazione e socialità.

L’Ente bilaterale del terziario della provincia di Rimini presenterà il Bando Premi “Gianni Indino” con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e ricordare Gianni Indino che ha dato molto al mondo dell’impresa e del lavoro. Sei i premi previsti: il primo premio aziendale del valore di 5mila euro e altri 5 individuali da mille euro ciascuno destinati agli studenti lavoratori.

Il Silb, l’Associazione nazionale dei locali da ballo, metterà a disposizione un importo di 3.500 euro da destinare al ragazzo più meritevole del Liceo musicale e coreutico di Rimini Einstein per sostenerne le spese del primo anno di università oppure per un master inerente musica e spettacolo.

Infine il Caar dove i dipendenti, gli amministratori e i consulenti del Centro Agroalimentare Riminese hanno ricordato con profonda gratitudine Gianni Indino «figura di riferimento per la nostra realtà e per l’intero sistema dei Mercati italiani».

«Abbiamo voluto una bella festa per il compleanno di papà, quella che avrebbe voluto organizzare l’anno scorso per i suoi 70 anni che per impegni istituzionali non era riuscito a fare. Un brindisi simbolico per diffondere i suoi valori di generosità e amore» hanno spiegato i figli. (Nunzio Festa)

