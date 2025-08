Rimini ricorda la strage di Bologna

Si è tenuta questa mattina a Rimini, presso le “Officina Manutenzione Locomotive” di via Tripoli, una toccante cerimonia per commemorare il 45° anniversario della strage di Bologna, che ha provocato 85 morti e oltre 200 feriti, tra cui la diciottenne riminese Flavia Casadei. Il ricordo si estende anche alle vittime degli attentati ai treni “Italicus” e “904”.

Il Comune di Rimini partecipa ogni anno a questo doppio appuntamento, unendo idealmente le due città nel ricordo di quella tragica mattina del 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella stazione di Bologna alle 10:25. Proprio in memoria di Flavia Casadei, il Comune ha intitolato una scuola primaria a Viserba.

Alla cerimonia di oggi hanno preso parte l’assessora Francesca Mattei, l’assessora regionale Roberta Frisoni e Michele Bertaccini in rappresentanza dei sindacati. Particolarmente commovente è stata la presenza di Claudio Casadei, fratello di Flavia, e di Don Lauro Bianchi, che ha impartito la benedizione. Hanno partecipato numerosi dipendenti delle officine, insieme a rappresentanti di enti e associazioni cittadine, tutti uniti nel mantenere viva la memoria di una tragedia che ha segnato profondamente la storia del nostro Paese.

Nel suo intervento, l’assessora Mattei ha sottolineato che: «Il fascismo non è solo un periodo storico... ma un’ideologia che, come dimostra la strage del 2 agosto 1980, è sempre stata presente... I depistaggi e la mancanza di trasparenza... sono una dimostrazione di come la violenza abbia avuto forme differenti nel tempo». Ha inoltre aggiunto l’importanza di fare memoria, sia in famiglia che attraverso le istituzioni, per non dimenticare le vittime. «Fare memoria significa anche stringersi attorno alle famiglie dei nostri concittadini che in quella strage hanno perso un familiare».

Domani, sabato 2 agosto, il Comune di Rimini parteciperà alle celebrazioni ufficiali a Bologna. L’assessora Mattei sarà presente in rappresentanza della città nel corteo commemorativo che si concluderà in Piazza delle Medaglie d’Oro. Alle 10:25, il fischio del treno ricorderà l’esatto momento dell’esplosione, seguito da un minuto di silenzio per onorare le vittime.