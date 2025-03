Rimini. Ricompensa da 10mila euro, la cagnolina Lola è tornata a casa.

Sognava di riabbracciarla da oltre una settimana, tanto da aver promesso 10mila euro a chi gliela riportasse, e quando intorno alle 4 di ieri ha sentito cadere qualcosa e guaire nel buio ha pensato probabilmente di stare ancora sognando. Invece era per fortuna il lieto fine della storia da film di Massimo Castellani e della sua cagnolina Lola, un Breton tricolore con cui vive praticamente in simbiosi e che da un anno e mezzo, dopo l’amputazione di una gamba, era diventata vitale per la sua quotidianità. «Mi ha aiutato a superare tantissime difficoltà, anticipandomi l’arrivo degli attacchi di panico dandomi il tempo di reagire e la possibilità di non risvegliarmi privo di sensi a terra e, nei giorni in cui non è presente la fisioterapista, mi porta gli elastici e non se ne va se non inizio ad allenarmi» racconta il 50enne, che dopo la scomparsa durante una consegna Amazon aveva attivato anche i cinovigili con cani molecolari e drone scoprendo che le tracce si perdevano nel parcheggio di via Leonida.