Rimini. Ricettazione, spaccio e resistenza: sorpresi con un monopattino rubato e denunciati

Sabato mattina, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due cittadini stranieri per ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è iniziato intorno alle 12:15, quando un uomo ha contattato la Sala Operativa locale, segnalando che a suo figlio era stato appena sottratto un monopattino. Gli agenti, dopo alcuni accertamenti, sono riusciti a geolocalizzare il monopattino, individuandolo nei pressi di un residence situato nella zona di Viserba. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato due persone in possesso del monopattino rubato, le quali hanno mostrato segni di agitazione alla vista degli agenti. Questo comportamento ha insospettito gli operatori, che hanno proceduto a un controllo esteso anche al domicilio dei due. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 31,2 grammi di hashish, 7,62 grammi di eroina, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento, tre bombolette spray di olio di capsico, una pistola scacciacani e 190 euro in contanti. I due soggetti, entrambi pregiudicati, sono stati accompagnati alla Questura per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, il monopattino è stato riconosciuto dal proprietario, che ha potuto riprenderne possesso.