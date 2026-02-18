Rimini, Riccione e Bellaria nell’alleanza delle città di mare contro la plastica monouso

Nasce l’Alleanza di Città e Paesi d’Italia intorno al Mare contro la plastica monouso: Comuni costieri, associazioni e mondo scientifico insieme per la tutela dell’ambiente marino e della salute umana. Rimini e Vasto i primi ad aderire insieme a Bellaria e Riccione.

L’Alleanza di Città e Paesi d’Italia intorno al Mare, è un impegno comune e condiviso per un progetto che mira a coinvolgere in particolare i Comuni costieri della nostra penisola contro l’abuso della plastica monouso, una chiamata alla responsabilità individuale e collettiva: cittadini, istituzioni e associazionismo, insieme a difesa della salute del mare e dell’uomo.

Il progetto è frutto del confronto maturato durante FUORISALONE 2025, l’evento dedicato al mare che l’associazionismo ecologico ogni anno organizza a Rimini anticipando il Salone Ecomondo. Dai moniti e dagli approfondimenti sui danni creati dalle microplastiche giunti da ogni parte d’Italia è emersa con forza l’urgenza di un’azione coordinata e concreta da parte delle comunità di mare italiane per contrastare l’inquinamento da plastiche e i suoi impatti economici, ambientali e sanitari.

La dispersione di plastica nei mari del globo, che ammonta secondo le stime più recenti a circa 10 milioni di tonnellate all’anno, colpisce anzitutto l’immaginario collettivo, per la perdita di bellezza dei vari luoghi (le nostre spiagge e coste, ed ancora prima, parchi, strade, e le varie aree interne): ma porta con se anche un coté più insidioso, legato all’ingresso di micro e nanoplastiche nelle catene alimentari, fenomeno tanto più accentuato quanto maggiore ne è la sua causa primaria, ovvero la eccessiva produzione di plastiche monouso, e loro conseguente dispersione e frammentazione nell’ambiente. Registriamo dunque la restituzione all’umanità, sotto forma di danno, del problema generato per errori sistemici nei cicli di produzione e di consumo.

Promossa da enti del terzo settore e associazionismo non profit nell’ambito del progetto “Naturalità dell’ambiente per la salute umana, e non solo”, l’Alleanza ha tra i primi protagonisti e aderenti i Comuni di Rimini e Vasto. Essi stessi quali presìdi naturali e testimoni diretti delle trasformazioni in atto nei mari e negli oceani, stanno a loro volta coinvolgendo altre amministrazioni italiane, a partire da quelle costiere. Hanno inoltre scelto di aderire i Comuni di Bellaria Igea Marina e Riccione, che proprio recentemente si è candidata a Capitale italiana del mare 2026.

L’insieme di azioni positive organizzate dall’Allenza dei Comuni costieri, avrà un ruolo centrale nella diffusione della campagna di comunicazione di pubblica utilità chiara e responsabile. La scelta del consumatore è lo strumento più efficace per determinare il gradimento di un prodotto. È compito dell’ente pubblico favorire scelte consapevoli: alimenti più sani, contenitori riutilizzabili e comportamenti quotidiani sostenibili ma allo stesso tempo semplici da perseguire.

Tra le azioni previste dal progetto la realizzazione di un decalogo di buone pratiche: un disciplinare condiviso per la tutela ambientale attraverso la promozione di comportamenti semplici ed efficaci. Il decalogo, tradotto anche in inglese, sarà esposto in spazi naturali e balneari e promosso gratuitamente, attraverso una sorta di pubblicità progresso, dai media e social media.

Due le azioni esemplari sulle quali vi sarà comune impegno della catena solidale, con la sostituzione, grazie ad alternative sostenibili, degli strumenti più utilizzati nella pesca, che impattano negativamente sulla salute del mare con conseguenze sulla catena alimentare: le cassette in polistirolo per il pescato e le reti/calze in polietilene per la mitilicoltura.

Il comitato scientifico di “Naturalità dell’ambiente per la salute umana, e non solo” è composto da: Enzo Favoino (Coordinatore Scientifico di Zero Waste Europe), Maria Grazia Petronio (vicepresidente dei Medici per l’Ambiente - ISDE) insieme a Franco Borgogno e Manuela Fabbri per APS Basta Plastica in Mare Network e Raffaella Giugni direttore generale di Marevivo, con Franco Sacchetti (architetto ambientalista e illustratore) quale coordinatore operativo a cui si aggiunge un ampio partenariato che include Tuscany Environment Foundation, Spesa Sballata, CI.TANGE, etc. Il tutto, con il sostegno e la partecipazione dei Comuni di Rimini e Vasto, già impegnati in buone pratiche di riduzione del monouso.