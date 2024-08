Rimini, riasfaltatura dopo il lavori Hera, ecco le vie interessate

Saranno 19 in totale le strade che, a partire dal prossimo mercoledì, verranno parzialmente riasfaltate, secondo il corposo piano di riqualificazione dei cosiddetti “ripristini di II° tempo”, ovvero gli interventi definitivi, messi in campo dalle aziende (in questo caso Hera) successivi agli scavi dei sottoservizi.

Si parte il 28 agosto

Il piano di riqualificazione, di cui si occuperà Hera, avrà inizio mercoledì prossimo - 28 agosto - con la riqualificazione di via Aponia, ma riguarda complessivamente 19 strade del territorio comunale sulle quali verrà risistemato il manto d’asfalto.

Questo primo intervento su via Aponia, che avrà la durata di 3 giorni (ovvero dal 28 al 30 agosto), verrà svolto esclusivamente nelle ore notturne, dalle 22 alle ore 6 ed è l’unico intervento che comporterà una chiusura totale della strada, nel tratto che va da via Dante a via Cornelia. Seguiranno poi, nelle settimane successive, altri interventi anche su via Dante, via Curiel e via Treves. Tutti i restanti interventi, che riguardano complessivamente 19 strade, verranno svolti a partire dal prossimo autunno e non comporteranno in alcun modo la chiusura totale della circolazione, ma solo un parziale e temporaneo restringimento delle carreggiate.

In particolare, il piano riguarda le seguenti vie: Bertozzi, intera carreggiata; Dante, tutta la strada dalla rotonda su via Roma compresa fino all’intersezione con via Aponia; Curiel, nel tratto da via Morri fino all’intersezione con via Marconi, compreso il sottopasso Genghini; Roma, corsia lato monte tra via Clementini e via Dante; Francolini, Giordano Bruno, Spica, nel tratto da viale Dardanelli a viale Principe Amedeo più l’intersezione con viale Principe Amedeo; Giulietta Masina e Vespucci, nel tratto da via I Vitelloni (per 40 metri verso Riccione); Treves, nel tratto da via Borgatti a viale Zavagli; Piangipane, Emilia Vecchia, nel tratto da via San Vito a via Conventello. E infine le vie Antico, Anfiteatro, Vezia, Lepidia, Settimia, Cornelia e Apomia.

Si tratta di un corposo piano di riqualificazione, a spese delle ditte che hanno operato sulla strada pubblica per eseguire differenti tipologie di interventi con scavo dell’asfalto, per il quale il Comune di Rimini ha richiesto di rispettare una maggiore qualità nel ripristino degli asfalti eseguiti sulle strade e un miglior coordinamento degli interventi ai sottoservizi. Indicazioni frutto di accordi e linee guida condivise con le ditte.