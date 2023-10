Rimini. Riapre il laboratorio del noto ceramista Gio Urbinati

Riapre il laboratorio del noto ceramista riminese Giovanni “Gio” Urbinati. Cinque mesi dopo la scomparsa, avvenuta il 2 maggio scorso, la famiglia organizza un evento nella bottega di via Alda Costa 3 in programma sabato 21 e domenica 22 ottobre (orari 9-13 e 15-19). In particolare, nella giornata di sabato, alle 17 ci sarà un momento dedicato al ricordo dove chi vorrà potrà condividere un pensiero o semplicemente un aneddoto sull’artista.

Un’iniziativa aperta a tutti – spiegano i familiari – che, probabilmente, sarà replicata anche in futuro per ammirare la vasta produzione di una vita (prevalentemente ceramiche ma anche sculture, dipinti e disegni) con vari allestimenti. Vasi di fiori con foglie di ceramica verranno mischiate con quelle reali che stanno cadendo vista la stagione autunnale, rose, ciotole, cactus, labirinti, mostri, castelli di carta, totem (anche in legno), piastrelle artigianali con ogni tecnica, colore e misura, quadri, farfalle con la tematica della favola, il pesciolino d’oro, onde, teatrini e conchiglie montanare.

Gio Urbinati è stato tra i più sensibili e celebri ceramisti italiani. La sua pluri-cinquantennale attività è iniziata nell’atelier riminese di Carla Birolli negli anni ‘60. Dopo un breve apprendistato nelle principali botteghe locali, nel 1969 ha aperto la sua attività a Rimini, avviando così un lavoro di sperimentazione, scultura e soprattutto ricerca sugli smalti e cotture a lustro. Per molti anni ha sviluppato un importante sodalizio artistico nonché amicizia con Tonino Guerra. Fra le sue opere più importanti ricordiamo “Il giardino pietrificato”, “L’arco delle favole per gli occhi dell’infanzia” e “La grande foglia”. Alcune sue opere d’arte sono presenti al museo delle ceramiche in Faenza, al museo civico di Gualdo Tadino, al museo civico di Pesaro, al museo delle ceramiche di Castelli e ai musei Vaticani. L’evento è a ingresso libero. Per info emilio.urbinati@gmail.com oppure contattare 339-7240690.