Rimini. Revenge porn, pubblica le foto intime della ex sui social: “La trovate in questo sito di scambisti”

Ha pubblicato una foto della ex fidanzata, in pose sexy, sui social network con una didascalia in cui si diceva che la donna si era iscritta a un sito “incontri69”, specializzato in scambi di coppie, annunci erotici e porno casalinghi. Una vendetta studiata e messa in pratica per farla pagare sul piano pubblico e non solo privato alla sua compagna. Un comportamento lesivo della dignità della donna che la legge italiana punisce severamente nella normativa anti stalking e che è conosciuto come “revenge porn”. Lui, un uomo di 32 anni originario di Salerno, legato sentimentalmente con una donna più grande che l’aveva lasciato per un altro. Per vendicarsi della avvenente 50enne, era quindi ricorso a minacce e atti persecutori, arrivando a pubblicare sui profili social foto osé e messaggi a sfondo sessuale inequivocabili. “Ti scredito per tutta Rimini” le scriveva sul telefonino una volta compreso che la donna aveva scelto di lasciarlo per un altro. Proprio al termine della loro relazione, la scorsa estate le aveva poi mandato messaggi minatori scrivendole che non doveva lasciarlo, “mi ammazzo se non vieni da me”