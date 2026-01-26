Rimini. Retta da 3mila euro al mese per la cra della moglie malata di Alzheimer. “Nessuna assistenza dall’Ausl, eppure la salute è un diritto”

Tremila euro al mese per pagare la retta della Cra in cui è ricoverata la moglie gravemente malata di Alzheimer. Un costo economico interamente a carico della famiglia, a cui non c’è alternativa perché la donna, una 70enne riminese, necessita di cure 24 ore su 24, anche per le esigenze più elementari, come respirare. Impossibile l’assistenza a domicilio anche con il supporto di personale sanitario, costringendo quindi di fatto il marito a sostenere per intero le spese per la cura della consorte.
Inutili fino ad ora, spiega l’avvocato Paolo Ghiselli, a cui si è rivolto il marito per cercare di ottenere un riconoscimento all’assistenza, le richieste fatte all’Ausl Romagna di sgravare la famiglia almeno in parte dei costi per l’assistenza in cra invocando «il diritto alla salute, quello sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana». Il riminese ha infatti chiamato in causa l’azienda sanitaria romagnola proprio per chiedere che sia un giudice a stabilire se in realtà Ausl non debba invece farsi carico delle ingenti quanto indispensabili spese per assistere la 70enne.
Il ricovero nella residenza socio sanitaria privata, inoltre, si è reso necessario poiché «in un anno di attesa - spiega l’avvocato - non si è mai liberato un posto in una delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonostante la 70enne, malata dal 2020, versasse in condizioni di gravità estrema».