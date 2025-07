Rimini, reti elettrosaldate negli hotel dismessi per evitare ingressi indesiderati

RIMINI. Erano stati segnalati come luoghi di rifugio per senza fissa dimora gli hotel Villa del Sole e Superga a Miramare di Rimini, dove stamane sono intervenuti la Polizia locale e i Carabinieri per controlli prima di avviare le operazioni di pulizia. Le due strutture, in stato di abbandono, al momento dei controlli erano vuote, ma ora dopo la pulizia verranno nuovamente chiuse. A Villa del Sole, fa sapere il Comune, l’intervento richiederà circa due giorni per la pulizia delle aree cortilizie e la chiusura definitiva degli accessi al piano terra e al primo piano attraverso l’installazione di reti elettrosaldate, per impedire successivi ingressi da parte di estranei. All’Hotel Superga, invece, sarà necessaria solo la pulizia delle aree esterne.