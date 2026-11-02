Rimini, restauro del Ponte di Tiberio ai dettagli: dal 9 novembre stop ai pedoni per le battute finali

Il restauro e la nuova illuminazione del Ponte di Tiberio sono arrivati al traguardo. Questa mattina la IV commissione consiliare, accompagnata dall’assessore alla Cultura Michele Lari e dai tecnici del Comune, ha effettuato un sopralluogo sul monumento bimillenario per fare il punto sui lavori avviati lo scorso maggio. I consiglieri hanno osservato da vicino il delicato intervento di pulitura e conservazione curato dalla ditta specializzata Lares di Venezia, che ha tenuto conto dell’ottimo stato di salute della struttura limitandosi a preservarne la patina originale grazie alle rilievi tridimensionali con i droni.

Il cantiere sta per entrare nella sua fase decisiva. Da lunedì 9 novembre scatterà la chiusura temporanea al passaggio pedonale per consentire lo smontaggio dell’imponente ponteggio di servizio, l’esecuzione delle ultime stuccature e il collaudo del nuovo impianto illuminotecnico progettato dallo studio Light Company ed eseguito da DZ Engineering per il Consorzio Ceir. I nuovi punti luce regaleranno diversi scenari notturni per esaltare le pietre romane, il rapporto con l’acqua e l’area circostante, comprese le passerelle e le mura.

Per consentire la riconsegna del monumento alla città in tutta la sua bellezza, il passaggio sul ponte resterà chiuso fino al 4 dicembre. Come già avvenuto in primavera, il collegamento pedonale tra il borgo San Giuliano e il centro storico sarà comunque sempre garantito: i cittadini potranno utilizzare l’alternativa lungo la piazza sull’Acqua oppure la passerella galleggiante a mare.