La serata prevede anche la proiezione di un estratto dal celebre film “I Cento Passi”, ispirato alla vita di Peppino, e offrirà al pubblico la possibilità di dialogare direttamente con gli ospiti. L’obiettivo è riflettere su come la mafia abbia operato in passato e su come continui a rappresentare una minaccia oggi, sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza di una resistenza collettiva.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, con la possibilità di partecipare anche online attraverso la piattaforma digitale di Officina Legislativa. Per prenotarsi o ottenere ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.officinalegislativa.com o contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo segreteria@officinalegislativa.com. Partecipazione in presenza presso il Centro Congressi Rimini (SGR) a Rimini, in via Chiabrera 34/F, Sala Energia oppure registra qui la tua presenza online