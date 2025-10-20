Rimini, registrato un “meteo tsunami” domenica 5 ottobre nell’area del molo

Il 5 ottobre 2025 la stazione di Scienza Civica installata nell’area del molo di Rimini (sulla struttura del locale ‘Rockisland’) ha registrato un evento eccezionale: un repentino calo della pressione atmosferica ha innescato un innalzamento del livello del mare pari a circa il doppio del massimo dovuto alla marea ordinaria. Il fenomeno, noto come “meteo-tsunami”, si verifica quando una variazione improvvisa della pressione atmosferica genera un’onda lunga che raggiunge la costa, causando l’allagamento improvviso di tratti di spiaggia.

Lo annuncia il Comune di Rimini in una nota.

La stazione di Scienza Civica, installata a Rimini, è stata sviluppata dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) ed è composta da un dispositivo innovativo che rileva simultaneamente dati atmosferici e marini, consentendo di comprendere con maggiore precisione i processi che determinano eventi estremi lungo la costa.

Questa stazione rappresenta il primo tassello di una rete regionale di monitoraggio nell’ambito del progetto SmartCoast, promosso dal centro del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (DCC-CR) e da Rimini Blue Lab, con il contributo scientifico del CMCC.

La prima stazione è stata realizzata grazie alla partecipazione degli studenti del Liceo Einstein di Rimini, che nello scorso anno scolastico hanno partecipato a un percorso di sensibilizzazione sulla resilienza costiera. La stazione è parte di un’iniziativa globale di Scienza Civica: i dati sono accessibili a tutti e permettono a cittadini e studenti di contribuire alla comprensione e al monitoraggio degli eventi meteo-marini lungo la costa.

“L’adattamento ai cambiamenti climatici passa necessariamente dallo studio e dall’analisi dei fenomeni attuali e dal loro impatto sul nostro ecosistema – sottolinea l’assessora alla Transizione ecologica, Blu economy e Mare del Comune di Rimini Anna Montini – I riscontri che arrivano oggi dal progetto della ‘stazione di Scienza Civica’ confermano l’importanza della ricerca, della collaborazione tra enti e Università, per avere a disposizione strumenti sempre più affidabili e precisi in grado di ampliare le nostre conoscenze e capire le trasformazioni in cui siamo immersi e progettare al meglio gli interventi per il futuro”.

SmartCoast rappresenta un passo strategico per rafforzare i sistemi locali di allerta precoce e promuovere la cultura della resilienza costiera, creando una rete diffusa di stazioni di Scienza Civica lungo la costa dell’Emilia-Romagna.