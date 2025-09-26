Rimini, recuperati 180mila euro dall’evasione dell’imposta di soggiorno

RIMINI. Dalla manutenzione delle strade al sistema fognario. Il Consiglio comunale di Rimini, nella seduta di ieri -giovedì 25 settembre- dà il via libera, con 19 voti favorevoli e 11 contrari, a una variazione di bilancio che prevede investimenti per circa 2,8 milioni. Coperti in gran parte, 2,2 milioni, dall’avanzo libero. Per la manutenzione straordinaria delle strade vanno 1,5 milioni e si copre anche la realizzazione del nuovo parcheggio lungo la via Tristano-Isotta, nel quartiere dei Padulli. Si finanziano inoltre con 300.000 euro la realizzazione di una linea fognaria di 450 metri in via Ca’ del Drago, funzionale alla messa in sicurezza idraulica dell’area: e con 70.000 euro gli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore. Trovano copertura pure l’incarico per la progettazione della fattibilità tecnico ed economica della nuova piazza che sarà realizzata nell’area dell’ex colonia marina Enel e ulteriori interventi per il Parco don Tonino Bello, l’area verde che circonda la nuova piscina comunale di Viserba. In parte corrente, l’assessore al Bilancio Juri Magrini segnala la maggiore entrata da recupero dell’evasione dell’imposta di soggiorno per 170.000 euro e la maggiore spesa di 300.000 euro per la copertura dell’aumento delle spese per le utenze, legate alla revisione dei prezzi per la componente legata all’energia termica.