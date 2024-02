Rimini, recensioni offensive sul supermercato su google: l’ex dipendente finisce indagato

Una serie di recensioni dal tono diffamatorio su google, poi la scoperta che dietro c’era un ex dipendente di un supermercato del Riminese preso nel mirino. Il colmo era che accanto alle recensioni positive lasciate dai clienti su Google apparivano dei commenti denigratori rilasciati dal responsabile dell’attività, o quantomeno il presunto tale.

L’attacco era iniziato la scorsa estate, con commenti denigratori verso il punto vendita. Insieme agli apprezzamenti dei clienti, si leggevano le presunte “risposte del proprietario”, con espressioni diffamatorie che screditavano la direzione del punto vendita e si invitavano gli utenti a recarsi presso la concorrenza per avere un servizio di livello migliore.

Il legale rappresentante della catena ha sporto denuncia e le indagini hanno fatto emergere che un dipendente del punto vendita si era licenziato e proprio lui aveva curato la scheda locale di Google. L’uomo, lasciando l’impiego, non solo non aveva mai comunicato a nessuno dell’azienda le password per accedere al sistema ma era andato a lavorare per una catena concorrente. L’ex dipendente, quindi, è stato denunciato dalla società ed è iscritto nel registro degli indagati con le accuse di accesso abusivo a sistema informatico e sostituzione di persona.