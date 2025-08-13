Rimini. “Realizzo da zero abiti made in Romagna, la mia è una passione di famiglia”

Benvenuti nel Made in Romagna, dove l’artigianalità fa ancora la differenza». Nicoletta Mainardi vive a Rimini, la città in cui è nata 57 anni fa e dove nel 2013 ha aperto il suo laboratorio Ma-nifattura, un contenitore che unisce la produzione della linea di abbigliamento e della maglieria Ma-ni a un’accurata ricerca di brand e di accessori. Dopo il diploma all’istituto Marangoni di Milano come stilista di moda, ha lavorato all’interno della Benetton Group, specializzandosi nella progettazione di maglieria. Come freelance ha infine collaborato con aziende leader nella moda come Moncler, Trussardi e Pinko.