Rimini. Rds Stadium, danni da maltempo: lavori in vista

Rds Stadium, lavori in vista per sistemare i danni del maltempo. Il Comune infatti corre ai ripari per intervenire sulla struttura che deve diventare la casa della danza e che la scorsa estate è stata colpita, come tutto il territorio della provincia, dal potente e improvviso temporale con vento e grandine che si era abbattuto il 24 agosto, poco prima dell’alba, a partire dalle 4.30. Effetti pesanti anche in tutta la Romagna, tanto che la Regione aveva chiesto lo stato di crisi. Dai sopralluoghi è emerso che la struttura sportiva in piazzale Renzo Pasolini - che funzionerà per ospitare anche eventi culturali, sportivi, concerti, con una capienza massima di 5 mila spettatori - ha riportato «danni diffusi dei controsoffitti a causa di copiose infiltrazioni d’acqua».

Zone spogliatoi e bagni

La copertura è comunque risultata «integra e non sembra aver subito danni, tuttavia, all’interno, sono presenti tracce di infiltrazione e si sono verificati anche alcuni distacchi di porzioni del controsoffitto. Tali ammaloramenti non hanno riguardato l’arena centrale, ma hanno interessato le aree circostanti, in particolare modo la zona retrostante e le aree dedicate a bagni e spogliatoi». Ecco quindi che l’amministrazione comunale ha messo in conto poco meno di 100mila euro per una serie di interventi che partirà a febbraio e dovrebbe terminare nel mese di marzo.

Il sistema anticaduta

L’obiettivo è «la verifica delle porzioni interessate dalle infiltrazioni, la demolizione e smaltimento delle parti ammalorate; il ripristino comprensivo di rasatura e tinteggiatura, oltre a eventuali sistemazioni localizzate dell’impianto elettrico». Se in alcune porzioni localizzate non servisse la sostituzione delle lastre di cartongesso, si provvederà solo al ripristino della finitura. «Si provvederà», inoltre, «a eseguire la progettazione e la realizzazione di sistema anticaduta da installare sulle due coperture più basse, in modo da rendere accessibili le stesse e facilitare le future manutenzioni». I lavori generali di riconversione e di adeguamento della struttura, finanziati da fondi del Pnrr e partiti all’inizio del 2024, sono in dirittura d’arrivo e potrebbero termine già a inizio di quest’anno, in attesa di ospitare un lungo elenco di eventi legati alla danza, ma anche concerti, spettacoli e grandi appuntamenti.