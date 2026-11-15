Rimini. Rapporti sessuali davanti alla figlia, padre violento ora rischia il processo

Avrebbe imposto alla moglie un regime di controllo e isolamento, arrivando a impedirle persino di avere 2 euro per il caffè. E quando la donna avrebbe cercato di sottrarsi a quella situazione, sarebbero iniziate anche le aggressioni fisiche.
Un quadro di violenza che, secondo la Procura, sarebbe andato avanti per 6 anni e avrebbe coinvolto anche la figlia della coppia, di appena poco più di 2 anni. Condotte che potrebbero costare caro a un 54enne riminese, che ora rischia il processo. Per l’uomo, difeso dall’avvocato Giulia Magaletti del foro di Bari, il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia, aggravati dall’aver commesso i fatti in presenza e ai danni di una minore. La richiesta sarà discussa a fine febbraio in udienza preliminare davanti al gup Raffaele Deflorio.