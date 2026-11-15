Rimini. Rapporti sessuali davanti alla figlia, padre violento ora rischia il processo

Avrebbe imposto alla moglie un regime di controllo e isolamento, arrivando a impedirle persino di avere 2 euro per il caffè. E quando la donna avrebbe cercato di sottrarsi a quella situazione, sarebbero iniziate anche le aggressioni fisiche. Un quadro di violenza che, secondo la Procura, sarebbe andato avanti per 6 anni e avrebbe coinvolto anche la figlia della coppia, di appena poco più di 2 anni. Condotte che potrebbero costare caro a un 54enne riminese, che ora rischia il processo. Per l’uomo, difeso dall’avvocato Giulia Magaletti del foro di Bari, il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia, aggravati dall’aver commesso i fatti in presenza e ai danni di una minore. La richiesta sarà discussa a fine febbraio in udienza preliminare davanti al gup Raffaele Deflorio.

Sei anni da incubo

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, la vicenda sarebbe iniziata nell’inverno del 2020. L’uomo avrebbe progressivamente limitato la libertà della compagna, controllandone gli spostamenti e impedendole di frequentare amici e familiari. La donna, oggi 28enne e tutelata dall’avvocato Michele Mongiello del foro di Rimini, sarebbe stata privata anche dell’autonomia economica. Dopo la nascita della figlia, nel novembre 2023, il 54enne avrebbe costretto la moglie a sottoporsi a pratiche sessuali estreme, provocandole dolore e sanguinamenti. Avrebbe inoltre preteso che la bambina assistesse ai rapporti. Nell’aprile 2025, quando la donna tentò di andarsene, l’avrebbe bloccata chiudendo la porta e aggredita fisicamente, sbattendola in un’occasione contro il letto e in un’altra contro il muro. Tra marzo e giugno 2026, durante un soggiorno a Cipro, avrebbe sfruttato la moglie nell’azienda di famiglia, facendola lavorare senza però pagarle lo stipendio. Le avrebbe anche impedito di rivolgersi a medici e ginecologi, nonostante soffrisse di alcune patologie.

Vittima anche la bambina