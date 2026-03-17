Rimini. Rapinò un senzatetto con un coltello: 32enne condannato a 5 anni

È costata cara a un 32enne marocchino la rapina a un senzatetto avvenuta a fine agosto 2023 nella zona del birrodromo. Il Tribunale collegiale ha infatti condannato l’uomo a 5 anni di reclusione, una pena comunque più “lieve” rispetto a quella richiesta dal pm che, per lui, al termine della requisitoria aveva chiesto 6 anni e 6 mesi di carcere per la rapina aggravata. «Attendiamo le motivazioni della sentenza, poi faremo appello», ha commentato l’avvocata del 32enne, Ninfa Renzini.

La vicenda risale al pomeriggio del 31 agosto di tre anni fa. Secondo quanto emerso dalle indagini, il senzatetto, di origine maghrebina, stava dormendo su una panchina nei pressi del birrodromo quando sarebbe stato avvicinato da due uomini, tra cui appunto il 32enne marocchino.

I due, minacciandolo con un coltello, lo avrebbero così rapinato del suo borsello, al cui interno c’era un portafoglio contenente circa 90 euro. Rapina che però non sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.