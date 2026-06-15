Rimini, rapinatore con condanne trovato in hotel e portato in carcere

RIMINI. La Polizia di Stato della Questura di Rimini ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.

L’uomo, cittadino italiano con precedenti per evasione, dovrà espiare il periodo residuo di anni due e mesi uno di reclusione, relativo ad un cumulo di condanne per diverse rapine – tra le quali, una rapina impropria ai danni di una farmacia riminese nel 2024 - e per la reiterata violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale. A seguito di specifici accertamenti, la Squadra Mobile ha individuato l’uomo presso una struttura alberghiera dove era attualmente domiciliato e, a seguito della redazione degli atti di rito, lo ha portato presso la locale casa circondariale.