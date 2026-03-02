Rimini. Rapina e picchia la compagna influencer: 22enne arrestato, ora si trova in carcere

Si sono aperte le porte del carcere per il 22enne albanese arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata nei confronti della compagna e resistenza a pubblico ufficiale. Così ha disposto la gip Raffaella Ceccarelli. L’uomo, difeso dagli avvocati Giuliano Renzi e Massimiliano Orrù, ora si trova dietro le sbarre in attesa dell'interrogatorio di convalida in programma nella giornata di domani sarà chiamato a fornire la propria versione dei fatti.

Secondo quanto emerso, il giovane, residente a Riccione, avrebbe aggredito la donna, una modella e influencer italiana di 27 anni, all'interno del suo appartamento di Rimini al culmine di una violenta lite scoppiata pare per futili motivi nella notte tra sabato e domenica. Dopo averla strattonata e spinta a terra, l'avrebbe colpita alla testa. A quel punto, per assicurarsi la fuga, prima di portarle via circa 8.600 euro in contanti e le chiavi dell'auto, le avrebbe sferrato un pugno in pieno volto, ferendola al labbro. La donna ha così preso lo smartphone per avvisare la polizia di Stato, giunta poi sul posto con una Volante proprio mentre il 22enne stava cercando di mettere in moto la vettura della compagna per fuggire. Alla vista degli agenti ha però cercato di allontanarsi a piedi. La sua fuga però è durata poco. Raggiunto dai poliziotti, il giovane ha cercato di colpire più volte con calci alle gambe gli agenti, senza però riuscirci, prima di essere bloccato in strada e portato negli uffici della questura. Addosso aveva anche un coltello a serramanico con una lama di sei centimetri. Per questo motivo è stato denunciato per il porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In questura si è presentata anche la 27enne che ha sporto denuncia nei confronti del compagno per le lesioni personali subite durante la violenta lite e la rapina.