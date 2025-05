Rimini, rapina due turisti brandendo un machete: minorenne fermato dai Carabinieri

Nella notte tra giovedì e venerdì i Carabinieri di Rimini hanno fermato un giovane minorenne, responsabile di una violenta rapina ai danni di turisti milanesi. Il ragazzo, proveniente da Modena, era armato di un machete lungo ben 52 centimetri, un’arma bianca di estrema pericolosità che, impugnata da mani inesperte e prive di scrupoli, avrebbe potuto trasformare un’aggressione in tragedia.

In una nota, Usmia Carabinieri esprime “il più profondo apprezzamento ai Carabinieri di Rimini per il loro intervento rapido ed efficace, che ha permesso di evitare conseguenze drammatiche. Al tempo stesso, Usmia lancia un allarme che non può più essere rimandato: la presenza sempre più diffusa di armi bianche sulle nostre strade, anche tra giovanissimi, è un fenomeno preoccupante e in crescita. Coltellacci, machete e oggetti contundenti circolano ormai con troppa facilità, trasformando episodi di criminalità comune in potenziali tragedie. È urgente avviare una riflessione seria e condivisa: servono misure di prevenzione più incisive, controlli più rigorosi e una maggiore consapevolezza da parte delle istituzioni e della società per arginare questa escalation. Le forze dell’ordine, ogni giorno in prima linea per proteggere la collettività, non possono e non devono essere lasciate sole a fronteggiare questa emergenza. Usmia Carabinieri rinnova il proprio sostegno ai colleghi di Rimini e a tutti i militari impegnati a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini”.