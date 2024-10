Rimini. Rapina al kebab, il titolare accoltellato è in gravi condizioni

Volevano prendere l’incasso della serata, poi la situazione è degenerata in una violenta rapina a suon di coltellate che ha finito per fare ricoverare il titolare di un kebab di viale Regina Margherita in prognosi riservata.

E’ l’ennesimo episodio violento che si verifica sul lungomare di Rimini. Anche in questo caso siamo nella zona sud, intorno alle 23.30 di sabato sera, e secondo le prime ricostruzioni della polizia di Stato la rapina sarebbe stata perpetrata da due uomini sudamericani. Rintracciati dagli agenti delle Volanti poco dopo aver commesso il crimine, i due uomini sono stati catturati e portati in camera di sicurezza, in attesa della convalida dell’arresto prevista nelle prossime ore. I particolari sul giornale in edicola lunedì.