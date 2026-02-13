Rimini. Rapina al Conad, pistola puntata alla cassiera, bambini fatti stendere a terra

Momenti di paura nel tardo pomeriggio al supermercato Conad di via Marecchiese, dove un giovane rapinatore ha fatto irruzione armato di pistola, presumibilmente una Beretta 92, terrorizzando clienti e personale.

L’uomo è entrato nel punto vendita in un momento di grande affluenza e ha ordinato a tutti i presenti di sdraiarsi a terra. Tra le persone coinvolte c’erano anche bambini. Il malvivente ha poi puntato l’arma in faccia a una cassiera e a un cliente, creando scene di terrore.

Secondo le prime ricostruzioni, il rapinatore potrebbe aver agito con un complice che lo attendeva all’esterno a bordo di uno scooter, pronto a favorire la fuga.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Radiomobile di Rimini per i rilievi e le indagini del caso.