Rimini, rapina al centro commerciale, il malvivente riesce a fuggire dopo che la vigilanza lo aveva bloccato

RIMINI. È caccia al malvivente che nel pomeriggio dell’Epifania ha rapinato la gioielleria Gold Gallery del centro commerciale I Malatesta, per l’occasione semivuota a causa dell’abbondante nevicata che martedì imperversava sulla città.

Da quanto emerso, l’uomo, una volta entrato nel negozio con il volto coperto da un passamontagna, ha puntato la pistola (poi risultata giocattolo) contro la commessa e si è fatto consegnare alcuni preziosi, prima di fuggire. Ad accorgersi dell’accaduto, oltre ad alcuni clienti, anche gli uomini della vigilanza che, intervenuti, hanno bloccato il malvivente appena fuori dal centro commerciale. Avvisata la polizia di Stato, poco prima che arrivasse la volante l’uomo è però riuscito a divincolarsi e far perdere le proprie tracce. Non prima di aver gettato a terra la refurtiva e la pistola giocattolo utilizzata per compiere la rapina. Gli agenti intervenuti hanno così avviato le indagini per cercare di risalire all’identità del rapinatore. Fondamentali in tal senso potrebbero risultare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria e del centro commerciale e la testimonianza della commessa e di alcuni clienti presenti nel centro commerciale. Da quanto si è appreso pare che l’uomo avesse un accento dell’Est Europa.