Rimini, rapina aggravata di un monopattino e di una collana: 17enne si cambia i vestiti ma non evita l’arresto

Ieri sera a Rimini gli agenti in servizio di presidio nel Parco del Mare hanno arrestato un minorenne di 17 anni per rapina aggravata. Il giovane è accusato di aver sottratto una collana e un monopattino a un coetaneo, minacciandolo con spray al peperoncino.

I fatti sono avvenuti intorno all’altezza di Piazza Kennedy, quando la pattuglia impegnata nel servizio di sicurezza dell’area è stata avvicinata da un ragazzo che denunciava di aver subito una rapina poco prima. La vittima ha riferito agli agenti di essere stata aggredita da due giovani che, dopo avergli strappato la collana dal collo, lo hanno minacciato con uno spray al peperoncino sottraendogli il monopattino noleggiato prima di darsi alla fuga.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, gli agenti hanno avviato immediate ricerche. Durante i controlli, la vittima ha riconosciuto uno degli aggressori tra le persone fermate per identificazione, nonostante avesse cambiato abbigliamento. Il sospetto, anch’esso minorenne di 17 anni, che è stato trovato in possesso dei vestiti descritti dalla vittima nascosi nello zaino, ha tentato di disfarsi dello spray al peperoncino gettandolo in un contenitore, immediatamente recuperato dagli operatori.

Dopo la denuncia formalizzata dalla vittima alla presenza della madre, è intervenuta la squadra giudiziaria per procedere all’arresto. Il giovane, privo di documenti identificativi, è stato arrestato su disposizione del Pubblico Ministero del Tribunale per i Minorenni di Bologna con l’accusa di rapina impropria aggravata. Il minorenne è stato condotto presso il Centro Prima Accoglienza di Ancona e comparirà davanti al Giudice del Tribunale dei Minori per la convalida dell’arresto.