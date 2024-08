Rimini, raid sulla spiaggia, cento lettini distrutti: “Siamo in balia dei vandali”

«Cento lettini distrutti. Ormai siamo in balia dei balordi e delle gang». Alan Iaci, titolare dello stabilimento Prime Spiagge (bagni 5, 6 e 7), vicino al Grand Hotel, stenta a trovare le parole per descrivere quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. «Dei vandali ci hanno squarciato le tele dei lettini con un coltello - gli fa eco il socio, Andrea Sandroni -. Non è la prima volta, è successo anche nelle settimane passate. Ma mai così tanti». La denuncia ai carabinieri è stata sporta nell’immediato ieri mattina. Quanto ai danni, Iaci fa presto a tirare le somme: «I lettini sono circa un centinaio. Le tele costano più o meno 100 euro. I conti si fanno subito».

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola