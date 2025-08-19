Rimini, ragazzo morto a Ferragosto: l’autopsia conferma l’annegamento

RIMINI. È deceduto per “asfissia meccanica da annegamento” Islam, il 21enne egiziano rinvenuto senza vita nella serata di Ferragosto, intorno alle 21, sulla spiaggia di Marina centro all’altezza del bagno 9, vicino al Grand Hotel. A stabilirlo l’autopsia eseguita nelle scorse ore dal medico legale Donatella Fedeli su incarico del sostituto procuratore Davide Ercolani. Confermata quindi l’ipotesi ventilata fin dagli attimi successivi alla tragedia, ovvero quella della morte accidentale da annegamento visto che sul corpo del giovane dopo una prima ispezione cadaverica non erano visibili segni di violenza. Per la Procura non sono quindi necessarie ulteriori indagini e ha così disposto la restituzione della salma alla famiglia per i funerali. Islam era arrivato da Bologna in compagnia di un amico suo connazionale, ma una volta tuffatosi in mare da solo per un bagno aveva fatto perdere le proprie tracce. Fino al tragico ritrovamento avvenuto poco dopo.