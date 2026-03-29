Rimini, ragazzino aggredito alla fermata del bus, caccia alla banda

RIMINI. Ha passato decisamente un brutto quarto d’ora il minore che nel pomeriggio di venerdì, mentre aspettava l’autobus a Viserba, in via Mazzini all’altezza di viale Milano, verso le 14:20 è stato aggredito da un gruppo di coetanei scesi all’improvviso da un’utilitaria scura. La banda lo ha colpito con violenza per poi dileguarsi rapidamente tra le vie della zona, facendo perdere le proprie tracce nel giro di pochi istanti. Ancora ignari i motivi del gesto.

I militari della locale stazione dei carabinieri si sono messi subito al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e sono ora sulle tracce dei responsabili. Per dare un’accelerata decisiva alle ricerche, le forze dell’ordine confidano anche sulla collaborazione dei cittadini e di chiunque si trovasse a passare da quelle parti proprio in quel momento, magari notando qualche movimento insolito prima o dopo l’aggressione.

L’invito a farsi avanti è rivolto a chi ha visto l’auto scura in transito o ferma nelle vicinanze tra le 14:20 e le 15. Anche un piccolo dettaglio apparentemente trascurabile, una targa parziale o un filmato registrato da dashcam e sistemi di videosorveglianza privati potrebbe risultare determinante per identificare i componenti del gruppo.