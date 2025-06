Rimini. Ragazza violentata da tre giovani durante una vacanza in Salento

Una ragazza riminese in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi.

L’episodio, sul quale sono in corso indagini, risalirebbe alla notte scorsa e sarebbe avvenuto a Marina di Mancaversa. Nella località balneare sullo Ionio salentino, frazione di Taviano (Lecce), la ragazza e tre sue amiche avevano preso una casa in affitto per trascorrere una vacanza.

Le quattro ragazze, tutte tra i 23 e i 25 anni, dopo aver conosciuto in un bar di Gallipoli quattro ragazzi del posto li avrebbero invitati a casa. Una volta nell’appartamento, una delle quattro ragazze avrebbe deciso di uscire per appartarsi con uno dei ragazzi, ma poco dopo - secondo le prime ricostruzioni - sarebbe stata sorpresa dall’arrivo di altri due giovani del gruppo che avrebbero approfittato della situazione per violentarla.

Accompagnata in ospedale, la ragazza è stata sottoposta a visita medica: i sanitari avrebbero riscontrato segni compatibili con la violenza sessuale, confermando l’ipotesi di ripetuti abusi.

Gli inquirenti hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e per raccogliere tutti gli elementi utili a identificare i presunti responsabili. I tre ragazzi coinvolti sarebbero già noti alle forze dell’ordine. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Lecce.