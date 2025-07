Rimini, ragazza aggredita e rapinata da cinque giovani, 18enne arrestato

RIMINI. Rapina sventata dalla polizia questa notte a Rimini. Vittima una ragazza transessuale peruviana, aggredita da cinque giovani nordafricani in viale Cristoforo Colombo, nella zona del porto. I malviventi, da quanto si è appreso, intorno alle 2.30, avrebbero cercato di rubarle la borsa e il telefono che aveva con sé. Durante la colluttazione la donna è poi caduta a terra e uno dei rapinatori è così riuscito a prenderle facilmente la borsa prima di darsi alla fuga. Alla scena, però, ha assistito una pattuglia della polizia, in quel momento di passaggio nella zona, che si è messa subito all’inseguimento del giovane ladro, mentre gli altri complici si sono immediatamente dileguati alla vista delle forze dell’ordine.

Portato in Questura, il 18enne al momento si trova in carcere in attesa di comparire nei prossimi giorni davanti al giudice del Tribunale di Rimini per l’udienza di convalida. Per lui l’accusa è di rapina aggravata in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti sono riusciti anche a recuperare la borsa con all’interno il telefono e gli effetti personali della ragazza che fortunatamente se l’è cavata soltanto con ferite lievi e qualche escoriazione, tanto da non doversi recare nemmeno in pronto soccorso per essere medicata. Nessuna traccia, invece, dei soldi. Ora toccherà alla polizia, grazie alle testimonianze raccolte e alle telecamere di videosorveglianza della zona, cercare di risalire all’identità dei complici del 18enne.