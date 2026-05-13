Rimini, raduno nazionale dei Carabinieri: il programma dal 15 al 17 maggio

Rimini è ormai pronta per il 26° Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Sul parco del mare fervono i preparativi e le attività con la realizzazione di numerosi stand che ospiteranno le varie specialità dell’Arma dei Carabinieri. Un vero abbraccio tra cittadini e l’Istituzione più amata dagli Italiani. Nel corso di questa manifestazione, i giovani in particolare, potranno esaudire tante curiosità nei tre giorni di eventi, memoria e partecipazione aperti alla città, un grande appuntamento che richiamerà in città migliaia di partecipanti da tutta Italia tra soci ANC, familiari, simpatizzanti e cittadini.

Il Raduno prenderà avvio alle ore 9,30 di venerdì 15 maggio con la resa degli onori alla Massima Autorità dell’Arma a cui seguirà l’alzabandiera. Alla suggestiva cerimonia sono stati invitati tutti gli alunni degli istituti scolastici della città che successivamente potranno cimentarsi in esperienze uniche con le varie specialità dell’Arma dei Carabinieri. Piazzale Kennedy, grazie alla sua conformazione architettonica, sarà il fulcro di attività e momenti di aggregazione e sarà anche il cuore del Villaggio della Legalità che ospiterà anche il concerto della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma. Il tutto verrà reso ancor più suggestivo grazie ai commenti della giornalista Angela Iantosca che guiderà i giovani alle varie esperienze con l’Arma dei Carabinieri e all’attrice e cantante Valeria Altobelli che canterà l’Inno Nazionale nel corso dell’alzabandiera. Sempre venerdì 15 maggio verrà allestito in Piazza sull’Acqua un vero campo di Protezione Civile a cura dei Volontari ANC, funzionale a testare le potenzialità logistiche dei Nuclei territoriali e della Colonna Mobile Nazionale di P.C. Il personale specializzato effettuerà una esercitazione Nazionale mediante allestimento di tende complete per alloggiamento volontari e conferenze, moduli logistici per il personale di controllo e gestione del campo. Saranno svolte esercitazioni con simulazioni per la ricerca di persone disperse mediante impiego di unità cinofile ANC ed eventuali mezzi pilotaggio remoto in area urbana e boschiva. Verranno impiegate idrovore per l’aspirazione e lo smaltimento rapido di volumi d’acqua in caso di alluvione, testando altresì il corretto funzionamento delle attrezzature e l’addestramento del personale. Ai visitatori saranno illustrati procedimenti per il recupero di beni culturali in area alluvionale durante e dopo l’evento calamitoso.

Sabato 16 maggio, alle ore 9.30, è prevista la solenne cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti di piazza Ferrari. Interverrà la Fanfara dei Carabinieri che arriverà in piazza Ferrari percorrendo piazza Cavour e via Gambalunga. Alla cerimonia è prevista la partecipazione di numerose autorità militari e civili, nonché dei cittadini che vorranno assistere all’evento. Per garantire la buona riuscita dell’evento sarà interdetta la circolazione dei veicoli in piazza Ferrari per il tempo strettamente necessario allo svolgersi della cerimonia. Il medesimo provvedimento riguarderà altresì la sosta dei veicoli in piazza Ferrari (eccetto quelli autorizzati dagli organizzatori), sia del tratto compreso tra via Tempio Malatestiano e via Cattaneo, sia del tratto compreso tra via Giovanni XXIII e via Gambalunga. Sempre sabato 16 presso la Fiera di Rimini Padiglione Est D7 si terrà un concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri, un momento musicale di grande prestigio che arricchirà il programma del XXVI Raduno Nazionale.

La mattinata di domenica 17 maggio si aprirà con gli onori alla Massima Autorità che interverrà, momento istituzionale di grande rilevanza che segna ufficialmente l’avvio delle attività della giornata conclusiva. Seguirà il suggestivo e solenne sfilamento dei radunisti previsto lungo Viale Claudio Tintori, uno dei luoghi più iconici e rappresentativi della città, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Il corteo, scandito da momenti di grande intensità emotiva, vedrà la partecipazione di numerosi soci provenienti da diverse realtà, accomunati da spirito di appartenenza, tradizione e valori condivisi.