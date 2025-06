Rimini. Raccoglie quasi 40mila mozziconi di sigaretta e li consegna a Hera: saranno trasformati in risorsa

Un’operazione straordinaria di raccolta e riciclo ha preso forma questa mattina nella sala della giunta comunale di Rimini. Daniele Benzi, giovane cittadino riminese, ha consegnato al Gruppo Hera ben 38.930 mozziconi di sigaretta raccolti in soli quattro mesi, avviando così un processo di trasformazione che convertirà questi rifiuti inquinanti in prodotti utili.

L’evento si è svolto presso la residenza municipale con la partecipazione di figure chiave dell’amministrazione e del settore ambientale. Erano presenti il Sindaco Jamil Sadegholvaad, l’Assessora alla Transizione Ecologica Anna Montini, Guido Puccinotti del Gruppo Hera responsabile dei Servizi Ambientali per Rimini, Ali Benkouhail di Human Maple e Elia Ricciotti, fondatore di Rimini Smoke box.

Il processo di trasformazione

I mozziconi raccolti non finiranno dispersi nell’ambiente, ma inizieranno una seconda vita attraverso un innovativo processo di riciclo. Il Gruppo Hera li trasferirà a Human Maple, una startup all’avanguardia con sede a Castelfranco Emilia e impianto pilota a Modena, specializzata nel recupero delle cicche di sigaretta.

Il cuore del processo di riciclo è l’acetato di cellulosa, il materiale termoisolante contenuto nei filtri. Human Maple utilizza questo componente per realizzare diversi prodotti, dai portachiavi ai cuscini per sedute, lavorando in partnership con cooperative sociali. L’azienda sta inoltre sviluppando applicazioni per l’imbottitura di capi d’abbigliamento, puntando a rivoluzionare il settore della moda sostenibile.

L’impatto ambientale

Il progetto assume particolare rilevanza considerando l’impatto devastante dei mozziconi sull’ambiente. Ogni singola cicca richiede almeno dieci anni per decomporsi completamente, rilasciando nel processo sostanze tossiche capaci di contaminare fino a mille litri d’acqua. La raccolta di quasi 40mila mozziconi rappresenta quindi un contributo significativo alla protezione dell’ecosistema locale.

Le parole dell’amministrazione

L’amministrazione comunale ha sottolineato il valore dell’iniziativa attraverso un commento ufficiale: «Questo progetto rappresenta un esempio tangibile di economia circolare e partecipazione civica attiva. La trasformazione di 40mila mozziconi in oggetti funzionali significa sottrarre all’ambiente un inquinante estremamente pericoloso.»

Il Comune ha inoltre evidenziato come l’iniziativa di Daniele Benzi dimostri il potere dell’azione individuale nella tutela ambientale: «L’impegno di Daniele è un modello di come ogni cittadino possa contribuire concretamente alla salvaguardia del territorio. Attraverso la collaborazione con Gruppo Hera e Human Maple, questi rifiuti si trasformano da minaccia ambientale a risorsa preziosa.»

Un modello di collaborazione

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra diversi attori: cittadini consapevoli, istituzioni locali e imprese innovative. Questo approccio collaborativo apre nuove possibilità per progetti futuri, dimostrando che la sostenibilità ambientale passa attraverso l’unione di sostenibilità, inclusione sociale e creatività imprenditoriale.

Come ha concluso l’amministrazione: «Ringraziamo Daniele Benzi per il suo impegno straordinario e tutte le realtà coinvolte per aver dimostrato che un futuro più pulito è realizzabile, partendo dai piccoli gesti di ogni giorno.»