Rimini. Quote di famiglia trasferite al fratello: la Corte d’Appello “cancella” il risarcimento da un milione di un euro

Una procura firmata quando tutto sembrava ancora lontano dal trasformarsi in una battaglia legale. Poi le quote di tre società di famiglia trasferite da un fratello all’altro. Infine, una richiesta economica di oltre 2,4 milioni di euro e una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto un risarcimento superiore al milione di euro. La storia, però, non finisce lì. La Corte d’Appello di Bologna, nella sentenza firmata dal presidente Giuseppe De Rosa e dai magistrati Rosario Lionello Rossino e Luisa Poppi, ha ribaltato la decisione del Tribunale di Rimini, cancellando la condanna e respingendo la domanda proposta in primo grado.