Rimini quinta in Italia per la Blue Economy: avanti con il piano per il nuovo Mercato Ittico

La provincia di Rimini si conferma ai vertici nazionali nel settore dell’economia del mare. Secondo il XIV Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare 2026, il territorio riminese si colloca al quinto posto in Italia per incidenza del valore aggiunto della blue economy sul sistema economico locale, con una quota pari al 12,7% che posiziona la città dietro a Trieste, Livorno, La Spezia e Genova, ma davanti a Venezia. In questo quadro di grande rilievo per l’economia e l’identità cittadina si inserisce il proseguimento dell’iter per l’affidamento della concessione del Servizio Pubblico di Gestione del Mercato Ittico all’ingrosso.

L’affidamento è parte di una più ampia strategia del Comune di Rimini sulla filiera ittica. Tra gli interventi principali figura il Centro Servizi Polivalente per la pesca, il cui progetto esecutivo approvato a dicembre prevede la sostituzione dell’attuale mercato di via Leurini con una struttura moderna su due piani, dotata di un’area per le aste, uno spazio museale sulla marineria e un impianto fotovoltaico. L’opera si affianca alla nuova macchina per la produzione del ghiaccio a servizio dei pescatori, finanziata a maggio dalla Regione con oltre 693 mila euro, e agli interventi di valorizzazione di San Giuliano Mare e del porto canale previsti dalla strategia urbana europea Atuss 2021-27. L’assessora alla Blue Economy, Anna Montini, ha ribadito l’importanza di questi costanti investimenti infrastrutturali per sostenere il lavoro degli operatori portuali.