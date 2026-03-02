Rimini, quattro studenti bloccati a Dubai, il sindaco: “Pronti ad aiutare le scuole e le famiglie”

“Il Comune di Rimini sta seguendo con grande attenzione la situazione dei quattro studenti riminesi attualmente bloccati a Dubai, dove si trovano per partecipare al progetto formativo “L’Ambasciatore del Futuro”, un percorso di simulazione diplomatica che coinvolge ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia”.

Così in una nota il sindaco Jamil Sadegholvaad e la vice sindaca Chiara Bellini. “Siamo in costante contatto con la dirigenza scolastica e con l’Ufficio Scolastico Provinciale, e – tramite le istituzioni scolastiche – con le famiglie degli studenti. A loro desideriamo esprimere la nostra vicinanza e la nostra partecipazione in queste ore di comprensibile preoccupazione. La gestione operativa della vicenda è di competenza nazionale ed è seguita direttamente dal Ministero degli Affari Esteri attraverso l’Unità di Crisi, che sta coordinando ogni intervento necessario per garantire la sicurezza e il rientro dei giovani coinvolti. Come amministrazione comunale continuiamo a monitorare l’evoluzione della situazione internazionale, che nelle ultime ore ha registrato una preoccupante escalation, e restiamo a disposizione delle istituzioni scolastiche e delle famiglie per ogni forma di supporto che possa rendersi utile. L’auspicio di tutti noi è che le condizioni consentano al più presto un rientro in sicurezza, permettendo ai nostri studenti di riabbracciare le loro famiglie e di tornare serenamente alla loro quotidianità.”