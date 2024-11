Rimini, quattro studentesse brillano al prestigioso dettato di lingua francese Dictée di Saint-Maur-des-Fossés

Dal 14 al 17 novembre quattro studentesse riminesi hanno rappresentato la città al prestigioso dettato di lingua francese Dictée di Saint-Maur-des-Fossés, che si svolge nell’omonima città francese, gemellata da oltre cinquant’anni con Rimini.

Una partecipazione ‘romagnola’ che ha visto Eleonora Lizza e Rebeca Pantiru del Liceo linguistico Cesare Valgimigli e Noemi Maestri e Sofia Matteini dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo Marco Polo distinguersi alla prova, ottenendo posizioni di vertice nella classifica finale.

Per festeggiare questo risultato, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha accolto le giovani nella sala della Giunta comunale, congratulandosi personalmente con loro a nome di tutta la città, sottolineando, in parallelo, l’importanza del gemellaggio con Saint-Maur nel promuovere scambi culturali e opportunità per i giovani.

Alla cerimonia erano presenti, oltre alle studentesse, le dirigenti scolastiche delle due scuole, Roberta Fantinato per il Liceo linguistico e Chiara Balena per l’Istituto tecnico per il turismo, insieme alle professoresse Claudia Garibba e Valentina Marani, che hanno accompagnato le ragazze in questa esperienza. Erano inoltre presenti i genitori delle studentesse e Carla Fanchi, rappresentante dell’Alliance Française di Rimini.