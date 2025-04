Rimini, quattro spaccate notturne a farmacia, parafarmacia, ristorante e negozio dedicato agli animali

RIMINI. Quattro spaccate nella notte tra mercoledì e giovedì a Rimini: ad essere colpite, nel giro di circa un paio d’ore tra mezzanotte e le due, la farmacia di piazza Ferrari, la parafarmacia di Viserba in via Sacramora, un ristorante di Santa Giustina e l’Arcaplanet di viale Valturio, negozio dedicato agli animali. Nei primi tre casi sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, mentre a raccogliere la segnalazione relativa all’Arcaplanet sono stati i carabinieri. In quest’ultimo caso i malviventi si sarebbero limitati a forzare una porta d’accesso ma, una volta entrati, non avrebbero portato via nulla. Nei primi tre casi, invece, si sarebbero serviti di un tombino per spaccare i vetri ed accedere a farmacia, parafarmacia e ristorante, senza tuttavia riuscire a raccogliere alcun bottino, fatta eccezione per i pochi spiccioli conservati in cassa. Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso, anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza installati nelle aree interessate dai colpi: non si esclude che l’autore delle spaccate possa essere una sola persona, ritratta dalle immagini delle telecamere mentre si sposta in motorino in orari e zone compatibile con i tentati furti. Ma la dinamica differente del quarto colpo, in cui non è stato usato nessun tombino per accedere all’esercizio commerciale specializzato nella vendita di prodotti per animali domestici, lascia aperta anche l’ipotesi che ci sia un secondo uomo coinvolto, non per forza collegato alle altre tre spaccate.