Rimini: quattro espulsioni e due arresti per documenti falsi a giugno

Nel mese di giugno la Questura di Rimini ha intensificato l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare, eseguendo diversi provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera.

Il 9 giugno è stato espulso un cittadino georgiano di 39 anni, arrestato dalla Polizia di Frontiera per possesso di documenti contraffatti. Il 13 giugno è toccato a un cittadino albanese, presente in Italia da sette anni e gravato da numerosi precedenti per furto, rapina aggravata e spaccio. Il 15 giugno un cittadino senegalese è stato accompagnato alla frontiera con scorta internazionale, a seguito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale. Il 18 giugno, infine, un cittadino guineano è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti falsi: si era presentato agli sportelli per il rinnovo del permesso di soggiorno esibendo un passaporto contraffatto, prontamente individuato da una giovane agente dell’Ufficio Immigrazione.