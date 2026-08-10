Rimini, quasi mille nuovi parcheggi alla Fiera: pronti per il Meeting e la visita del Papa

Ampliamento record per i parcheggi della Fiera. Italian Exhibition Group ha terminato i lavori in prossimità dell’ingresso Sud, mettendo a disposizione ben 973 nuovi posti auto e portando la dotazione totale del quartiere a circa 12.000 spazi, un dato che proietta lo snodo riminese ai vertici europei. La nuova area di sosta “Sud 3”, estesa su oltre 30.000 metri quadrati, debutterà tra pochissimi giorni in occasione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli e della storica visita di Papa Leone XIV, per poi rimanere pienamente operativa durante i grandi appuntamenti autunnali come Tecna, TTG ed Ecomondo. L’intervento ha puntato fortemente sulla sostenibilità e sull’accessibilità: oltre a 20 posti dedicati ai diversamente abili e all’incremento delle colonnine di ricarica elettrica (che salgono a 72 complessive), il parcheggio vanta un fondo drenante al 100% e la piantumazione di circa 200 alberi autoctoni per garantire l’ombreggiatura. La viabilità interna ed esterna sarà infine velocizzata dai sistemi di pagamento automatico con dispositivi Telepass e Unipolmove.