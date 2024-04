Rimini. Quad, e-bike e monopattini: più vigili per i controlli estivi

RIMINI. A Rimini con l’arrivo dei nuovi 20 agenti selezionati con concorso pubblico saranno 230 i vigili al lavoro 24 ore su 24 per la stagione estiva. E, oltre a un ufficio mobile di ultima generazione con telecamere esterne, computer e stampante, avranno a disposizione anche quattro quad, due monopattini e le e-bike per potersi muovere sia sulla spiaggia che nei luoghi affollati. Intanto saranno potenziati anche i pattugliamenti a piedi nelle zone più frequentate della città e sul Parco del Mare, anche per avere un contatto diretto e immediato coi cittadini. Lo annuncia il Comune, mettendo in elenco le varie attività ed eventi sui quali il corpo sarà impegnato, come ad esempio il Tour de France o i campionati europei di Ginnastica artistica, sui quali la Polizia locale “ha già predisposto una pianificazione dettagliata e un impegno senza sosta per garantire il corretto svolgimento delle competizioni e la sicurezza di atleti e spettatori”. Attenzione anche per gli eventi dedicati alla musica e al divertimento come la Notte Rosa e altri eventi dell’estate riminese, con “un’ulteriore intensificazione dell’impegno della Polizia locale, che, attraverso l’uso di mezzi innovativi come l’ufficio mobile, i quad e le e-bike, oltre alla presenza costante di pattuglie dedicate, lavorerà per assicurare che festeggiamenti e divertimento si svolgano in un clima di sicurezza”. Focus anche sul cartellone fieristico e sul traffico per cercare di rendere gli spostamenti su strada scorrevoli. Come ogni estate, prosegue il contrasto al commercio abusivo lungo le spiagge e nei confronti dei cosiddetti “pallinari”.

Non mancherà la presenza “costante” di pattuglie specializzate per la rilevazione di sinistri stradali e al primo intervento. “L’introduzione di tecnologie e mezzi di ultima generazione, così come il potenziamento dell’organico, rappresenta un altro pilastro di questa strategia di rafforzamento e modernizzazione delle attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, allo scopo di elevare costantemente gli standard di sicurezza”, commenta l’assessore alla Polizia locale, Juri Magrini. “Questo approccio trasversale assicura una gestione ottimale degli eventi e delle dinamiche urbane, rafforzando anche il legame di fiducia con la comunità e contribuendo a costruire un futuro sempre più sicuro per la città”.