Per un intervento ancora più efficace, Hera integrerà la programmazione ordinaria con risorse aggiuntive: due spazzatrici con autista, dieci operatori manuali, un’idropulitrice e una lavasciuga per le pavimentazioni di pregio. Sul fronte della raccolta rifiuti, si prevede un potenziamento dei passaggi per le utenze non domestiche nelle zone turistiche, inclusi gli stabilimenti balneari, con un passaggio di svuotamento supplementare per ogni tipologia di rifiuto rispetto al calendario abituale.

E’ iniziata i primi di marzo la prima fase di sfalcio dell’erba che verrà conclusa entro metà aprile. Un tipo di intervento, finalizzato alla manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi della città, che si ripete almeno per quattro volte l’anno su tutto il territorio comunale, in differenti stagioni. Entro qualche giorno, dunque, verranno conclusi tutti gli interventi attualmente in corso. Lo sfalcio dell’erba è iniziato il 3 marzo e le prime aree interessate dai lavori sono state le grandi aree verdi delle frazioni del forese quelle cimiteriali e quelle che costeggiano le grandi arterie viarie. In questi giorni gli interventi riguardano le aree verdi di quartiere e i parchi, le manutenzioni relative alle aiuole di competenza del nuovo e vecchio lungomare con diserbi e ripristini delle piante mancanti, oltre alla riattivazione delle fontane. In continuità con il primo taglio, il secondo intervento del taglio dell’erba partirà entro metà aprile. In primavera, infatti, il manto erboso cresce più velocemente e si rendono necessari più interventi ravvicinati. In questo periodo dell’anno e in quello successivo dell’estate, si concentrano infatti le prime tre fasi di sfalcio dell’erba che vengono ripetute ciclicamente tra i mesi di marzo, aprile e maggio/giugno. A ottobre poi, in funzione della situazione climatica e della piovosità, si conclude questa pianificazione con l’ultimo programma di sfalci previsto per l’anno ed eseguito da Anthea e che riguarda più di due milioni di metri quadrati di aree verdi.