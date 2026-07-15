Rimini, pugno duro sui monopattini: già 111 multe nel 2026 e ora arriva la polizza obbligatoria

Scatta domani, 16 luglio, l’obbligo di copertura assicurativa per tutti i monopattini elettrici in Italia. Si tratta dell’ultimo tassello di una vera e propria rivoluzione per la micromobilità urbana, che a Rimini vede la Polizia Locale già impegnata in prima linea sul fronte dei controlli. Da domani, chiunque possieda e utilizzi uno di questi mezzi dovrà aver stipulato una polizza di responsabilità civile dedicata – non sostituibile con una copertura familiare già attiva – e portare con sé il certificato, cartaceo o digitale, da esibire alle forze dell’ordine. Il nuovo provvedimento completa un quadro di regole rigide che prevede già limiti di età e velocità, il divieto di trasportare passeggeri, l’obbligo del casco per tutti i conducenti e il contrassegno identificativo introdotto lo scorso maggio.

I dati diffusi dal comando di Rimini parlano chiaro: l’attenzione e il rigore nei controlli sono in costante aumento. Nel solo 2026 sono già state contestate 111 violazioni, un numero destinato a superare i record degli anni passati, che avevano registrato 126 verbali nel 2025 e 47 nel 2024. Quest’anno la violazione più frequente riguarda ancora il mancato uso del casco, con 53 sanzioni, seguito dall’assenza del contrassegno identificativo (15 casi) e da irregolarità legate alla targa o all’assicurazione (9 casi). Nel 2025 erano stati invece 77 i conducenti pizzicati senza protezione, in un anno caratterizzato anche da sanzioni per perdita di controllo del mezzo e persino denunce per guida in stato di ebbrezza. Con l’entrata in vigore della polizza obbligatoria, i controlli stradali a Rimini si faranno ancora più stringenti per garantire la sicurezza di tutti.