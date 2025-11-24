Rimini. Pugni in faccia alla nuova donna dell’ex marito, una 50enne a processo per stalking

Insulti e parolacce di ogni tipo, incursioni sul luogo di lavoro, telefonate assillanti e minacce di morte, fino ad arrivare a vere e proprie aggressioni fisiche, a suon di pugni in faccia. Sono i fatti di cui è accusata una donna di 50 anni originaria dell’Est Europa, a processo per lo stalking e le lesioni personali arrecate alla nuova compagna del suo ex marito. Nemmeno l’uomo sarebbe stato del tutto estraneo all’attività di persecuzione (così come è stata descritta dalla vittima, costretta anche a cambiare lavoro per paura di incontrare la ex del suo fidanzato). Anche l’ex marito infatti sarebbe stato bersagliato di telefonate e messaggi che denigravano la sua attuale compagna. E tra le vicende più eclatanti, quella in cui l’imputata avrebbe spiaccicato la torta del compleanno del proprio figlio in faccia alla nuova fiamma dell’ex, presente nella casa in cui un tempo aveva abitato lei stessa.

La donna al momento è sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Nel mentre il processo sta proseguendo, in attesa della sentenza. La difesa della 50enne, rappresentata dall’avvocato Matteo Paruscio del foro di Rimini, ha chiesto l’assoluzione.