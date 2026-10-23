Rimini, pugni, calci e minacce di morte: moglie violenta condannata a 2 anni

Calci, pugni e persino minacce di morte al marito, in un clima domestico diventato sempre più insostenibile durante il lockdown. Per quei maltrattamenti, una donna di 50 anni è stata condannata a due anni di carcere. A denunciarla era stato il compagno, oggi 54enne, arrivato a chiedere aiuto alle forze dell’ordine anche per proteggere la figlia, che all’epoca dei fatti aveva appena 10 anni.
Secondo la ricostruzione accusatoria, le tensioni all’interno della coppia sarebbero aumentate con la pandemia, quando la convivenza forzata aveva reso più frequenti e aspri i litigi. L’accusa aveva inoltre collegato gli episodi all’abuso di bevande alcoliche, circostanza negata dalla donna, che aveva attribuito i contrasti al lockdown.