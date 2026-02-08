Rimini, Puccini a San Siro ha il volto di Sara, danzatrice alla Scala: “Sognavo di fare la giornalista, ho l’autografo di Bruno Pizzul”

C’era anche un pizzico di Rimini sul palco di San Siro per l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina celebrata venerdì sera. A brillare davanti a 80mila spettatori dal vivo, con un’audience potenziale di miliardi di persone nel mondo, è stata la 44enne riminese Sara Barbieri, ballerina freelance che collabora con il Teatro alla Scala dal 2010. Era lei - nell’omaggio ai grandi compositori italiani - a indossare la maschera di Giacomo Puccini, al fianco dei colleghi che interpretavano rispettivamente Giuseppe Verdi e Gioacchino Rossini. Uno dei momenti centrali della cerimonia di apertura, colorata da una coreografia con personaggi giganteschi.